Москва, , 19:03 — REGNUM Своими заявлениями США в том, что причиной неприятия Вашингтоном «Северного потока — 2» являются геополитические интересы, американские власти сами признались в подрыве базовых принципов торговли и конкуренции. Об этом 23 февраля на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в Германии постоянно заявляют, что Берлину выгоден этот проект, а США «постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать».

«А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?» — написала Захарова.

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Таким образом Госдеп признался в том, что Вашингтон стремится подчинить законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя против интересов граждан независимых государств, резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что «Северный поток — 2» продолжит сталкиваться «с грубым незаконным давлением со стороны США», в то время как Москва предпринимает шаги для последовательного завершения проекта.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.

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