Бразилиа, , 19:31 — REGNUM В Бразилии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 10 млн, сообщает пресс-служба бразильского минздрава 23 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

В частности, за 22 февраля в этой латиноамериканской стране выявили 26 986 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, всего с начала пандемии в Бразилии выявили 10 195 160 случаев заражения COVID-19.

Также за минувшие сутки в стране скончались 639 пациентов с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Бразилии составляет 247 143.

Напомним, что страна находится на третьем месте во всем мире по числу умерших от COVID-19, уступая Индии и Соединенным Штатам.