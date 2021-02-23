Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Свыше 54 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 23 февраля сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 54 456 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 28,1 млн.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США составляет 500 441.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля президент США Джо Байден объявил траур в память о 500 тыс. жителей страны, умерших от COVID-19.

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