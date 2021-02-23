Тюмень, , 18:49 — REGNUM В Эфиопии появится тюменский иван-чай и многофункциональные электрические мини-тракторы. Об этом сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области в своём аккаунте сети Instagram.

После бизнес-миссии тюменской делегации несколько эфиопских компаний готовы подписать договоры с эфиопскими торговцами. Среди них производитель сибирского иван-чая компания «Русич», а также компания «Тюменские системы водоочистки».

Кроме того, интерес эфиопской стороны вызвали мобильные многофункциональные электрические мини-тракторы ElectroBase от тюменской компании «Смарт Си» и системы водоочистки «Исток» от «Сибводразработки и С».