Тамбов, , 18:46 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Ростов» 19-летний Давид Тошевски перешел в «Тамбов» на правах аренды, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Об этом 23 февраля сообщается на сайте ростовского клуба.

https://twitter.com/rostovfc/status/1364210595822731264

19 февраля Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что «Тамбов», испытывающий финансовые трудности, продолжит выступление в РПЛ и Кубке России. Клуб получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов.

Долги клуба на 22 января составляли 130 млн рублей.