Конакри, , 18:44 — REGNUM На юго-востоке Гвинеи началась вакцинация населения от лихорадки Эбола, сообщило представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

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«В последний раз, когда Гвинея столкнулась со вспышкой лихорадки Эбола, вакцины находились еще на стадии разработки, — отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. — Сейчас Гвинея располагает инструментами и знаниями для борьбы с эпидемией».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вспышка лихорадки Эбола, зафиксированная в Демократической Республике Конго (ДР Конго) и Гвинее, несет риск для всей Западной Африки.

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