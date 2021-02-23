Москва, 23 февраля 2021, 18:44 — REGNUM В День защитника Отечества, Волонтеры Победы во всех регионах страны навестили героев, чтобы поблагодарить их за защиту Родины во время одной из самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества.
В этот день поздравления и слова благодарности получили более 7 000 ветеранов. Активисты Движения вручали подарки, устраивали концерты под балконами, оказывали помощь в личных и бытовых вопросах.
Так, например, в Саратовской области волонтеры навестили Петра Дмитриевича Колчина и Леонида Петровича Красильникова. Ветераны поделились воспоминаниями, своим жизненным опытом и показали фотографии и вырезки из газет военных лет. А в Вологодской области активисты поздравили героев и исполнили для них задорные песни под гармошку.
Кроме того, добровольцы передали ветеранам Великой Отечественной войны более 10 000 «Писем Победы», которые люди из разных уголков земли писали героям в рамках одноименного проекта. Отметим, все очные посещения проходили с соблюдением принятых в регионах санитарно-эпидемиологических норм.
Помимо личных поздравлений Волонтеры Победы посетили могилы героев, которые при жизни были близкими друзьями и наставниками для активистов, а также помогли ветеранам возложить цветы к воинским захоронениям и братским могилам России в память о своих боевых товарищах в рамках акции «Защитим память героев». К данной инициативе Волонтеров Победы, Единой России, Молодой Гвардии и Волонтерской роты Боевого Братства присоединились и простые граждане из разных городов страны. В этот день у памятных мест России сотни тысяч гвоздик стали символом народной памяти и уважения ветеранам и тем миллионам, кто не вернулся с самой страшной войны в истории.