Москва, , 18:44 — REGNUM В День защитника Отечества, Волонтеры Победы во всех регионах страны навестили героев, чтобы поблагодарить их за защиту Родины во время одной из самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества.

В этот день поздравления и слова благодарности получили более 7 000 ветеранов. Активисты Движения вручали подарки, устраивали концерты под балконами, оказывали помощь в личных и бытовых вопросах.

Так, например, в Саратовской области волонтеры навестили Петра Дмитриевича Колчина и Леонида Петровича Красильникова. Ветераны поделились воспоминаниями, своим жизненным опытом и показали фотографии и вырезки из газет военных лет. А в Вологодской области активисты поздравили героев и исполнили для них задорные песни под гармошку.

«Спасибо, очень приятно внимание и поздравления молодежи! Я встретил войну, когда только закончил 10 классов. После сообщения о том, что нужно быть готовым к обороне, не испугался. Рассуждал так: я же не один, вся страна встанет на защиту Родины! Хорошо, что вы помните о нас, о нашем подвиге. В свою очередь хочу пожелать ребятам хорошей и плодотворной учебы. Мы, ветераны, рады, что вы живете в спокойное время и стремитесь к лучшему!» — рассказал журналистам Петр Дмитриевич Колчин.

Кроме того, добровольцы передали ветеранам Великой Отечественной войны более 10 000 «Писем Победы», которые люди из разных уголков земли писали героям в рамках одноименного проекта. Отметим, все очные посещения проходили с соблюдением принятых в регионах санитарно-эпидемиологических норм.

Помимо личных поздравлений Волонтеры Победы посетили могилы героев, которые при жизни были близкими друзьями и наставниками для активистов, а также помогли ветеранам возложить цветы к воинским захоронениям и братским могилам России в память о своих боевых товарищах в рамках акции «Защитим память героев». К данной инициативе Волонтеров Победы, Единой России, Молодой Гвардии и Волонтерской роты Боевого Братства присоединились и простые граждане из разных городов страны. В этот день у памятных мест России сотни тысяч гвоздик стали символом народной памяти и уважения ветеранам и тем миллионам, кто не вернулся с самой страшной войны в истории.

«Сегодня по всей стране в рамках акции мы возложили цветы не только к крупным мемориалам, но и к маленьким захоронениям и памятникам. Вместе с Волонтерами Победы Кировского района я возложила цветы в посёлке Синявино-1 Ленинградской области. Для меня это особенное место: именно здесь в братской могиле вместе с 28 959 воинами покоится и мой прадед, погибший в январе 1943 года при прорыве блокады Ленинграда. Важно, что к акции по всей стране присоединилось очень много молодых людей. Спасибо всем, кто в этот день, День защитника Отечества, отдал дань памяти героям!» — отметила руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.