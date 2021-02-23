Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Экс-хоккеист «Витязя» (Подольск) Джон Мирасти высказался о скандале с участием форварда клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Не помню, чтобы слышал что-нибудь подобное. Артемий был очень приятным парнем и невероятным игроком», — передает слова Мирасти РИА Новости.

Ранее экс-наставник «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 г. Панарин в баре в Риге ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Экс-тренер также отметил, что спортсмену грозил тюремный срок, но ему удалось избежать наказания.

Экс-главный тренер рижского «Динамо» Юлиус Шуплер также высказался о скандале с участием форварда Панарина:

«Я ничего не знаю об этой истории с Панариным. Не слышал о ней ни в 2011 г., ни сейчас. Мне уже 70 лет, от дел отошел, больше не тренирую, занимаюсь внучатами».