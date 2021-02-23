Москва, , 18:43 — REGNUM Решение министров иностранных дел стран Евросоюза на саммите в Брюсселе принципиально согласовать расширение персональных санкций против граждан России вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 23 февраля в социальной сети Facebook.

«Россия всегда была и будет сильной державой, несмотря ни на какие санкции», — считает Edita Y.

Некоторые комментаторы уверены, что ничего существенного в ЕС ограничить для России уже не могут. Они считают, что такие действия являются скорее имитацией, нежели реальным способом насолить России.

«Столько дней тужились, а в итоге получились чисто символические санкции! Побоялись делать настоящие санкции, т.к. были предупреждены, что ответ будет тяжёлым! Просчитали, наверное, риски и поняли, что это того не стоит того!» — поделился своим мнением Забар С.

Другие пользователи даже нашли позитив в санкциях со стороны ЕС. Они уверены, что это работает на благо Российского государства.

«Правильно, правильно. Нечего шастать по «заграницам» нашим чиновникам, когда у себя на Родине дел по горло. Это даже как-то поднимает нашу экономику», — написал Батор Б.

Нашлись и те, кто считают решение ЕС безосновательным, ведь нанесение ущерба Российской Федерации является для него самоцелью.

«Россия в очередной исторический раз отказалась стать колонией и развалиться на запчасти. А предлог найти не проблема. Особенно для Запада», — пишет Алёна Л.

Напомним, 22 февраля агентство Reuters опубликовало материал со ссылкой на источники о том, что министры иностранных дел стран Евросоюза на саммите в Брюсселе принципиально согласовали расширение персональных санкций против граждан России.