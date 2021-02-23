Москва, , 18:30 — REGNUM Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, который 16 февраля был госпитализирован с коронавирусом, хорошо себя чувствует. Об этом 23 февраля сообщила ТАСС директор театра Тамара Михайлова.

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По ее словам, из больницы артиста могут выписать в ближайшие два дня.

«У Юрия Мефодьевича отрицательный тест на коронавирус… — сказала Михайлова. — Ожидаем, что завтра-послезавтра его выпишут».

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила, что Юрий Соломин госпитализирован, его тест на коронавирус показал положительный результат.

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