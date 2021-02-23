Оренбург, , 18:25 — REGNUM В Оренбургской области на месте аварии на газопроводе начались восстановительные работы, об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром трансгаз Екатеринбург».

«Подразделения и техника «Газпром трансгаз Екатеринбург» прибыли на место и приступили к восстановительным работам», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в некоторых районах области газ доставляется на газораспределительные станции с помощью автогазозаправщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 февраля на территории Илекского района Оренбургской области произошел прорыв газопровода с возгоранием газа. Зафиксирована разгерметизация двух магистральных газопроводов (диаметром 1420 мм и 1200 мм). В муниципальном образовании объявлен режим ЧС.

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