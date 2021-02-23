Москва, 23 февраля, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Активисты «Волонтерской Роты» совместно с другими волонтерскими движениями в знак единства с поколением победителей возложили цветы к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям по всей стране.

Пресс-служба движения «Волонтерская рота»

В столице цветы возложили к Монументу Победы и Памятнику Маршалу Советского Союза Константину Рокосовскому.

«Сегодняшнее наше мероприятие называется «Защитим Память Героев» Данное мероприятие проходит во всех населенных пунктах России. В Москве Поклонная гора выбрана как одно из центральных мест, поэтому, более 1000 человек пришло сегодня к Монументу Победы. Эту акцию мы посвящаем защите ветеранов, защите Героев. К сожалению, в последнее время в обществе есть люди, которые позволяют себе нападки на ветеранов, и мы хотим показать, что во всех городах большое количество людей встаёт на их защиту и оберегает память о Великой Отечественной Войне!» — рассказал журналистам лидер движения «Волонтерская Рота» Антон Демидов.

Пресс-служба движения «Волонтерская рота»

Пресс-служба движения «Волонтерская рота»