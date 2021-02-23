Челябинск, , 18:24 — REGNUM Хоккейный клуб «Сибирь» одержал победу над «Трактором» (Челябинск) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч на «Арене Трактор» в Челябинске завершился — 4:2 в пользу гостей. Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей дубль оформил Олег Ли, также по шайбе забросили Данил Романцев и Вячеслав Ушенин. У «Трактора» забили Томаш Гика и Ник Бэйлен.

Ранее в других матчах игрового дня «Ак Барс» обыграл «Барыс» — 4:3, «Локомотив» нанёс поражение «Торпедо» — 4:1.

А минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь» гарантировали себе участие в плей-офф КХЛ.