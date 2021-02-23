Киев, , 18:22 — REGNUM Среди врачей, которых по протоколу на Украине должны вакцинировать от коронавируса первыми, процент желающих получить вакцину «не очень высокий», заявил прессе 23 февраля главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что предварительно, согласно социологическим опросам среди врачей, было 38% желающих вакцинироваться.

«Но мы должны учитывать, что многие врачи переболели и имеют иммунитет, приобретенный из-за болезни. Если человек переболел, он откладывает проведение прививки на шесть месяцев, поскольку в это время человека защищает иммунитет, который он получила из-за перенесенной болезни», — сказал Ляшко.

Он отметил, что врач по процедуре может отдать свою дозу другому врачу или работнику учреждения здравоохранения, который еще не переболел.

Ляшко заявил, что вакцина, которая производится на площадках Serum Institute, расположенных в Индии, полностью безопасна и он готов лично вакцинироваться этой вакциной.

ИА REGNUM напоминает, что 23 февраля на Украину привезли первую партию из 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенной на заводе Serum Institute of India. Вакцинация стартует 24 февраля в Киеве и соседних регионах.