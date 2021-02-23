Вашингтон, 23 февраля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Из-за опасений по поводу санкций США примерно 18 европейских компаний вышли из проекта по строительству «Северного потока — 2», пишет 23 февраля Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США.

Gazprom.ru «Огневые» работы на участке газопровода

Речь идет о компаниях со штаб-квартирами в Великобритании, Франции и Германии.

В списке значатся Zurich Insurance Group, немецкий поставщик Bilfinger, страховщик Munich Re Syndicate Limited и парижская Axa Group.

Напомним, что 22 февраля власти Соединенных Штатов внесли в список санкций судно «Фортуна», правомочное достроить «Северный поток — 2».

Как ранее писало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что «Северный поток — 2» продолжит сталкиваться «с грубым незаконным давлением со стороны США», в то время как Москва предпринимает шаги для последовательного завершения проекта.