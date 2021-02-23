Илекский район, , 18:19 — REGNUM В Оренбургской области введён режим ЧС межмуниципального характера из-за последствий аварии, которая произошла утром 23 февраля на магистральном газопроводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Спецрежим действует на территории четырех муниципальных образований: Соль-Илецкого городского округа, Илекского, Ташлинского и Новосергиевкого районов. Напомним, ранее режим ЧС ввели только на территории Илекского района, в остальных муниципальных образованиях действовал режим повышенной готовности.

Прорыв газопровода, сопровождаемый пожаром, а также разгерметизация двух газопроводов произошли возле села Мухраново (Илекский район). Жертв нет. По официальным данным, без газа остаётся пять сел в Новосергиевском районе.

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