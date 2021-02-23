Берлин, , 18:16 — REGNUM Из проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», который пройдет из России до Германии по дну Балтийского моря, вышло почти 20 европейских компаний. Об этом 23 февраля сообщила германская газета Der Tagesspiegel со ссылкой на доклад государственного департамента США Конгрессу.

В документе отмечается, что из-за угроз США наложить ограничительные меры вышли из проекта по меньшей мере 18 европейских компаний.

Напомним, 23 февраля агентство Reuters сообщило, что предприятие Munich Re Syndicate, которое является «дочкой» немецкой перестраховочной компании Munich RE, перестает оказывать услуги по страхованию строительства газопровода «Северный поток — 2».

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