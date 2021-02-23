Киев, , 18:13 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины требует от России наказать всех виновных в покушении на сотрудника консульства в Санкт-Петербурге.

Об этом 23 февраля через социальные сети сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко.

ИА REGNUM напоминает, что 19 февраля в Санкт-Петербурге злоумышленник напал с ножом на пограничника, работающего в генеральном консульстве Украины. Мужчина без видимых причин набросился на украинца, как только ему открыли двери в консульство, и нанес два удара ножом. Государственная пограничная служба Украины подчеркнула, что только благодаря реакции пограничника ранения оказались не смертельными для него. Нападавшего сразу же задержали и арестовали на два месяца.

Сейчас Николенко отмечает, что МИД Украины направил протест, поскольку, по мнению ведомства, российские правоохранители «не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение».

«Сейчас мы требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных, а также обеспечения охраны украинских дипучреждений», — добавил он.