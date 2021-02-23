Кишинёв, , 18:06 — REGNUM Конституционный суд Молдавии признал незаконным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении на пост премьер-министра кандидатуры Натальи Гаврилицы. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«Признать нарушающим конституцию указ президента Молдовы № 32-IX от 11 февраля 2021 года (о выдвижении Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра)», — зачитала решение председатель суда Домника Маноле.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля ПСРМ и партия «Шор» объявили о создании коалиции с партией Pentru Moldova, после чего «социалисты» выдвинули своего кандидата на пост премьер-министра Мариану Дурлештяну.

Согласно конституции Молдавии, кандидата от большинства нельзя отклонять, но Санду повторно выдвинула своего кандидата —Гаврилицу.

Парламент второй раз не одобрил кандидата от президента. После этого глава республики может распустить парламент. Члены ПСРМ обратились в Конституционный суд, обвинив Санду в узурпации власти.