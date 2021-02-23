Ереван, 23 февраля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Армения закрепляет свое место в черном списке мировой авиации. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший советник премьер-министра Армении Акоп Чахарян. «Похищение армянского самолета? Очередная афера или профессиональная некомпетентность в гражданской авиации Армении? — пишет Чахарян и представляет подробности: — Комитет гражданской авиации Армении 21 февраля получил телеграмму от Главного управления гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов об угоне самолета Boeing-737 с армянским регистрационным номером EK-FAA. Самолет вылетел из столицы Эстонии Таллина и по плану должен был приземлиться в Ереване. Но вместо этого в воздухе было решено отправиться в Эмираты на техобслуживание. И «из-за технической неисправности» приземлился в Тегеране». Об этом сообщило сегодня ИА REX.

Ryan Dlugash Boeing-737

Комментируя данное событие, политолог, американист Сурен Саргсян написал на своей странице в Facebook: «Пока что при невыясненных обстоятельствах, зарегистрированный в Армении американский Boeing-737 оказался в Иране. Он был передан или продан Ирану опять-таки при невыясненных обстоятельствах. Удивительно, как авиационное руководство Армении допустило это, учитывая действующие против Ирана международные санкции. Просто напомню, что любая компания (государство), которая передаст или продаст Ирану те товары, которые запрещены американским законодательством, может оказаться под санкциями США. В этой сложной ситуации только этого нам не хватало».