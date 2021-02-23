Лондон, , 17:51 — REGNUM В Катаре за время подготовки Чемпионата мира по футболу — 2022 скончалось более 6,5 тыс. мигрантов, работавших на строительстве стадионов и объектов инфраструктуры. Об этом The Guardian.

Британская газета основывается на данных, которые были получены от посольств в Катаре пяти стран, граждане которых работали на местных стройках.

Отмечается, что больше всего скончалось граждан Индии (2,7 тыс. человек), Непала (1,6 тыс.), Бангладеш (1 тыс.), Пакистана (порядка 800) и Шри-Ланки (около 550).

Как пишет The Guardian, хотя конкретных данных о том, что все эти люди работали именно на стройках, связанных с чемпионатом мира, нет, большинство мигрантов последние десять лет приезжали в Катар именно на эти стройки.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявлял, что Катар показал прогресс в подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.

В настоящее время в Катаре открыты пять стадионов, на которых пройдут матчи мундиаля. В общей сложности мировое первенство примут восемь арен.

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