Москва, , 17:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко после многочасовой встречи в Сочи провели новые телефонные переговоры. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Продолжено (между лидерами двух стран — прим. ИА REGNUM) обсуждение вопросов, затронутых в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне в Сочи», — отмечается в сообщении.

Напомним, 22 февраля в Сочи прошли переговоры между лидерами двух стран.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которых обсудили ряд вопросов.

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