Киев, , 17:51 — REGNUM Ситуацию в энергосистеме Украины в настоящий момент частично удалось стабилизировать, заявил на совещании 23 февраля и.о. министра энергетики страны Юрий Витренко.

Чиновник отметил, что стабилизация по ситуации с запасами на складах наблюдается с 15 февраля.

«Более того, с 17 февраля происходит постепенное накопление угля. В частности, среднесуточный объем поставки угля на все ТЭС Украины составляет 65 тыс. тонн, а среднее суточное потребление — 59 тыс. тонн. Причем налажены значительные объемы поставок на все тепловые электростанции», — добавил и. о. министра.

Интересно, что сегодня же, за несколько часов до заявления Витренко госкомпания «Укрэнерго» сообщила, что ситуация с запасами угля на складах украинских ТЭС остается критической и запасы составляют лишь 34% от минимально необходимых объемов.

Также в сообщении отмечалось, что большое количество блоков ТЭС и ТЭЦ находится в аварийном ремонте или отключены из-за отсутствия топлива. В частности, по состоянию на 21 февраля не могли быть включены в работу 16 блоков и 1 корпус ТЭС суммарной мощностью 6050 МВт из-за их аварийного ремонта или отсутствия топлива.

«Укрэнерго» подчеркивает, что дефицит частично покрывается за счет коммерческого импорта электричества, в частности, 72,8 млн кВт·ч из Белоруссии и 27,4 млн кВт·ч из России только за последнюю неделю.

ИА REGNUM напоминает, что запасы угля на ТЭС Украины внезапно истощились в середине января. Власти заявили, что осенью запасы были достаточные, но из-за затянувшегося ремонтов на ряде блоков АЭС страны расход угля шел ускоренными темпами.