Курган, , 17:46 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 35 зарегистрировано в Кургане, сообщает 23 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 79 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 23 февраля выявлено 17 348 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 15 327 человек, скончались 293 пациентов с COVID-19.