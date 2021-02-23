Киев, , 17:38 — REGNUM Правительство Украины вновь поделило страну на «коронавирусные» зоны в рамках перехода к модели «адаптивного карантина», которая начинает действовать с 24 февраля.

Согласно решению минздрава, в «красной» зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая область, в которых на сегодня наиболее сложная ситуация с распространением болезни. В этих регионах развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы прекратили работу; полностью запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий; рестораны и кафе работают только «на вынос».

Ряд регионов Украины оказалисьв «оранжевой» зоне — это Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области.

Все остальные областей Украины, а также Киевпопали в «желтую» зону карантина.

Условному «зеленому» уровню ни одна область страны не соответствует.

ИА REGNUM напоминает, что накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что по прогнозу властей через несколько дней ситуация в самых проблемных регионах страны стабилизируется, но может ухудшиться в других областях.

Модель «адаптивного карантина» на Украине действовала летом 2020 года и запомнилась тем, что регионы страны под разными предлогами категорически отказывались вводить те ограничения, которые требовало правительство страны.