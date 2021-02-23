Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg Billionaires Index, из-за потери $15 млрд, пишет 23 февраля The Economic News.

Напомним, что из-за обвала акций Tesla на 8,6% состояние Маска уменьшилось до 183 млрд.

Аналитики считают, что это было спровоцировано его постом в Twitter, в котором говорилось, что цены на криптовалютную пару эфириум/биткоин неоправданно завышены.

Отметим, что, потеряв звание самого богатого человека планеты, глава SpaceX и Tesla уступил первую строчку основателю американской компании Amazon Джеффу Безосу.