Краснодар, , 17:29 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Хатайспора» (Турция) 24-летний Аарон Бупендза близок к переходу в «Краснодар» (Россия). Об этом 23 февраля передает Aspor. Российский клуб выиграл борьбу за спортсмен у «Галатасарая» и «Фенербахче».

Отмечается, что переговоры «быков» и турецкого клуба подошли к концу: «Краснодар» готов заплатить за форварда €8 млн и плюс 10% от последующей продажи.

В этом сезоне турецкой Суперлиги Бупендза провёл 23 матча, забил 18 мячей, является лучшим бомбардиром чемпионата Турции.