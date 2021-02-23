Киев, , 17:29 — REGNUM 24 февраля на Украине стартует вакцинация населения от COVID-19 индийской вакциной от компании AstraZeneca-CoviShield. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

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«Вакцинацию планируем начать уже завтра (24 февраля) после доставки первых партий с постоянным наращиванием сил и развертыванием как можно большего количества точек и пунктов прививки», — отметил он.

Главный санитарный врач Украины добавил, что Киев, Житомир, Черкассы, Чернигов, а также Киевская, Черкасская и Винницкая области станут первыми регионами, которые уже в среду получат вакцину. В другие регионы вакцину могут доставить 25 февраля, пояснил Ляшко.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Украины сообщили, что 22 февраля в стране зарегистрировали вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

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