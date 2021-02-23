Челябинск, , 17:27 — REGNUM На региональных дорогах Челябинской области в 18:00 по местному времени 23 февраля ограничено движение транспорта. Об этом сообщает региональный миндортранс.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия, а именно, метель, ухудшение видимости и усиление ветра. Ограничения действуют на десяти участках. Среди них объездная вокруг Магнитогорска с нулевого по 104-й километр, дорога Троицк — Степное с нулевого по 76-й километр, Варна — Александрова с нулевого по 93−1 километр и другие.

Ограничения будут в силе до 8:00 24 февраля. Затем их, возможно, снимут.