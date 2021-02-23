Киев, 23 февраля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Сегодня, 23 февраля, радикалы провели масштабные акции протеста во Львове, заблокировав предприятия, по их мнению, принадлежащие депутату Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Как сообщили в региональном отделении полиции, в акции приняли участие около 60 человек, которые вели себя агрессивно, бросали дымовые шашки, пытались поджечь шины и не реагировали на замечания полицейских о прекращении нарушений правопорядка.

После ряда стычек, несмотря на «активное противодействие участников акции», силовики пресекли правонарушение.

В результате столкновений травмы разной степени тяжести получили четверо полицейских. В отдел полиции для дальнейших разбирательств доставили шестерых активных участников событий.

Напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие принятое в тот же день решение Совнацбеза страны о применении санкций против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака и восьми компаний, связанных с парламентарием. Введение санкций привело к блокированию работы трех крупнейших оппозиционных телеканалов Украины.

16 февраля во Львове радикалы провели акцию «Геть («вон» — в переводе с укр.) московского казачка», требуя усилить санкции в отношении Козака. Тогда мероприятие обошлось без столкновений.