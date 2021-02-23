Калуга, , 20:21 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждены четыре летальных исхода пациента с COVID-19. Об этом сообщает 23 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Коронавирус Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли два жителя Калуги 1988 года рождения, житель Сухиничского района 1956 года рождения, житель Обнинска 1949 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 251 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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