Вашингтон, , 17:18 — REGNUM В США вакцинированным от COVID-19 гражданам следует воздержаться от посещения общественных мест. Об этом сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передаёт Fox News.

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По его словам, в США до сих пор нет полных данных о том, передаётся ли коронавирус от вакцинированного человека.

Фаучи подчеркнул, что уровень заболеваемости COVID-19 в США по-прежнему находится на «неприемлемо высоком» уровне и прошедшим вакцинацию следует воздержаться от посещения общественных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в США выявлено 28 184 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов составило 500 172 случая. Соединённые Штаты находятся на первом месте в мире по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом и по числу погибших от последствий заболевания COVID-19.

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