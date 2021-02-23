Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Член палаты представителей Джон Кэтко призвал лидера США Джо Байдена бойкотировать Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джозеф Байден. Карикатура DonkeyHotey

Политик заявил, что действия властей КНР в отношении уйгуров противоречат ценностям США.

«Участие в Играх, проводимых в стране, которая открыто осуществляет геноцид, не только подрывает общие ценности, но и бросает тень на обещания, данные всем тем, кто стремится к свободному, справедливому обществу», — отмечается в открытом письме Кэтко.

Отметим, что коалиция из 180 правозащитных организаций ранее призвала бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 г. из-за нарушений прав человека в Китае, передает CBC.

Правозащитные группы представляют уйгуров, тибетцев, жителей Гонконга, внутренних монголов и др. Согласно их заявлению, члены этих групп подвергаются репрессиям и преследованиям.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 г. в Пекине.