Луганск, 23 февраля 2021, 17:10 — REGNUM В Донбассе в результате подрыва взрывного устройства в ходе занятий по оборудованию позиций получили ранения пятеро военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил 23 февраля офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко на брифинге.
ЧП произошло на позициях 92-й бригады ВСУ в районе Попасной.
«Так, на занятиях … в результате самопроизвольного срабатывания инженерного подрывного заряда … получили минно-взрывные ранения пятеро военнослужащих», — сказал представитель оборонного ведомства.
Филипоненко добавил, что неисправность взрывного устройства стала причиной непреднамеренного подрыва.
Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что боевики ВСУ готовы к наступательной операции и уже отработали соответствующие маневры в рамках учений.
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