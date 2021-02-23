Мехико, 23 февраля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Мексика получила первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 23 февраля пишет VOA News.

Mos.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

В Мехико из Москвы вакцину доставил самолёт почтовой службы DHL. По словам мексиканских чиновников, первыми российскую вакцину получат пожилые жители неблагополучных районов столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Мексика заключили договор о поставке 24 миллионов доз вакцины для иммунизации 12 млн человек. Вопрос поставок в Мексику российской вакцины от коронавируса «Спутник V» обсудил министр иностранных дел России Сергей Лавров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом Касаубоном.