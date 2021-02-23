Киев, 23 февраля, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Украина в 2020 году поставила очередной рекорд по экспорту подсолнечного масла, сообщила 23 февраля пресс-служба национального научного центра «Институт аграрной экономики».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM

Согласно источнику, экспорт масла с Украины по итогам прошлого года второй раз подряд достиг рекордного показателя — 6,9 млн тонн. Это на 12% превышает рекорд 2019 г., который составил 6,1 млн тонн.

Институт подсчитал, что выручка от продажи подсолнечного масла составила 5,3 млрд долларов, что на 24% больше, чем в предыдущем году.

В материале отмечается, что наибольший спрос на украинское подсолнечное масло традиционно наблюдался со стороны Индии (25,1%) и Китая (19,3%). Остальные покупатели — европейские страны с долями от 5 до 10%.

ИА REGNUM отмечает, что при этом на внутреннем рынке Украины с начала 2021 года наблюдается резкий рост стоимости подсолнечного масла, который составил примерно 30%.