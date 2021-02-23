Салехард, , 16:59 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 46 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 23 февраля 36 906 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 744 человека, 395 пациентов с COVID-19 скончались.