Киев, , 16:48 — REGNUM В этом году на Украине планируют начать строительство первой евроколеи (железнодорожной колеи европейского стандарта), заявил на форуме в Киеве сегодня, 23 февраля, заместитель министра инфраструктуры страны Дмитрий Абрамович.

По словам чиновника, планируется, что первый отрезок евроколеи соединит Львов (железнодорожная станция Скнилов) с «Европой».

»Мы надеемся, что нам удастся это оперативно сделать… это будет первая ласточка, которая станет началом высокоскоростного сообщения с Европой», — сказал замминистра.

Также Абрамович рассказал, что за последние полгода украинские специалисты провели большое количество консультаций с иностранными партнерами по проекту высокоскоростного железнодорожного сообщения.

«Все считают, что у нас идеальная страна для того, чтобы разворачивать соответствующее сообщение», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Зеленский заявил, что власти ставят цель, чтобы поездка на железнодорожном транспорте между ключевыми городами страны занимала у украинцев «максимум три-четыре часа».

Еще одна «идея-фикс» для нынешнего правительства Украины — передача в концессию ряда железнодорожных вокзалов страны, что приведет к их превращению в торгово-развлекательные комплексы.