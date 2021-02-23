Берлин, , 16:45 — REGNUM Услуги по страхованию строительства газопровода «Северный поток — 2» перестает оказывать предприятие Munich Re Syndicate, которое является «дочкой» немецкой перестраховочной компании Munich RE. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

По словам источника, о прекращении страхования данного проекта компания уже уведомила все стороны.

Другие детали собеседник агентства не привел.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что нынешняя стратегия санкций против «Северного потока — 2» работает хорошо.

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