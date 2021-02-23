Красноярск, , 16:44 — REGNUM Красноярск возглавил список городов с наиболее загрязнённым воздухом, согласно рейтингу, опубликованному 23 февраля на ресурсе IQ Air.

Так, Красноярск с показателем загрязнения в 225 пунктов опередил такие города как Дакка (Бангладеш) с показателем 193 пункта индийским городом Колката (173 пункта).

Отметим, ранее жители Красноярска в социальных сетях массово жаловались на густой смог и едкий запах.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, превышения уровня вредных веществ в воздухе в черте Красноярска нет.