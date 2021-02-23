Красноярск, 23 февраля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Красноярск возглавил список городов с наиболее загрязнённым воздухом, согласно рейтингу, опубликованному 23 февраля на ресурсе IQ Air.

Станислав Соломахин Красноярск

Так, Красноярск с показателем загрязнения в 225 пунктов опередил такие города, как Дакка (Бангладеш) с показателем 193 пункта и индийский город Колката (173 пункта).

Отметим, ранее жители Красноярска в социальных сетях массово жаловались на густой смог и едкий запах.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, превышения уровня вредных веществ в воздухе в черте Красноярска нет.