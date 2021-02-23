Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM В Свердловской области за 22 февраля выявили ещё 214 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

35 новых заразившихся обнаружены в Екатеринбурге. Также они зафиксированы в ряде других территорий региона.

С начала пандемии на Среднем Урале обнаружили уже 76 786 заразившихся. Выздоровели 69 700. А от COVID-19 скончался 2321 пациент, в том числе десять за последние сутки.