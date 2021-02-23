Рим, , 16:41 — REGNUM Футбольный клуб «Торино» (Италия) приостановил тренировки из-за случаев заражения коронавирусом в своей команде. Об этом 23 февраля сообщается на сайте клуба.

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«В связи со случаями инфицирования COVID-19 в команде, по рекомендации органов здравоохранения, «Торино» с сегодняшнего дня приостанавливает тренировки в ожидании дальнейших тестов», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается также, что положительные тесты за несколько дней в «Торино» сдали три игрока.

В чемпионате Италии ближайший матч «Торино» должен провести 26 февраля с «Сассуоло».