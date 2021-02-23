Тюмень, , 16:36 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 90 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 февраля коронавирусом заразились 30 880 человек. Выздоровели 29 027 человека, скончались 277 пациентов с COVID-19 (на четыре человека более, чем днём ранее).