Оренбург, , 16:27 — REGNUM В Оренбургской области аварию на газопроводе в Илекеском районе должны ликвидировать в течение шести часов. Такая задача поставлена перед ремонтными бригадами, заявил вице-губернатор Сергей Балыкин, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Ремонтным бригадам поставлена задача в течение шести часов ликвидировать аварию, после чего «Газпром Межрегионгаз Оренбург» возобновит подачу газа в дома», — сказал Балыкин.

Он также обратил внимание на то, что в котельные Новосергиевского района дополнительно поставляется газ. Главам территорий поставлена задача провести подворовой обход, в первую очередь, пожилого населения. Развернуты пункты временного размещения.

Напомним, утром 23 февраля на территории Илекского района произошел порыв газопровода с возгоранием газа. Зафиксирована разгерметизация двух магистральных газопроводов (диаметром 1420 мм и 1200 мм). В муниципальном образовании объявлен режим ЧС. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» приступило к ремонтным работам.

В Новосергиевском районе без газа остались пять населенных пунктов, где проживает около 2 тысяч человек.

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