23 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества на главной аллее Петропавловской крепости для посетителей «сердца города», как называют крепость, была развернута временная экспозиция военной техники и вооружения российской армии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Военнослужащий на выставке военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие на выставке военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка военной техники на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM 122-мм РСЗО 9К51М Торнадо-Г Дарья Драй © ИА REGNUM

Ее организатором стал Музей истории Санкт-Петербурга совместно с Западным военным округом и Михайловской военной артиллерийской академией.

В уличной экспозиции была представлена современная бронетехника, минометные комплексы, артиллерийские орудия, в том числе времен Великой Отечественной войны, реактивные системы залпового огня и другие образцы.

100-мм противотанковая пушка Т-12 Дарья Драй © ИА REGNUM

122-мм РСЗО 9К51М Торнадо-Г Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка военной техники на территории Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

На Соборной площади Петропавловской крепости состоялся праздничный концерт карильонной музыки. В его программе, согласно духу праздника, были Марш Преображенского полка, «Патриотическая песня» Михаила Глинки, вальс «На сопках Манчжурии» Ильи Шатрова, «Песня о далекой Родине» Микаэла Таривердиева и другие известные мелодии русских и советских композиторов.

Соборная площадь Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Петропавловский собор Дарья Драй © ИА REGNUM Горожане с флагом Российской Федеравции в День Защитника Отечества Дарья Драй © ИА REGNUM

В 21:00 у стен Петропавловской крепости состоится праздничный артиллерийский салют.