Ярославль, , 16:20 — REGNUM Игроки хоккейного клуба «Локомотив» (Ярославль) обыграли «Торпедо» (Нижний Новгород) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Ярославле завершилась — 4:1 (2:1, 2:0, 0:0). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У «Локомотива» шайбы забросили Егор Коршков, Павел Красковский, Андре Петерссон, Денис Алексеев. У «Торпедо» — Дамир Жафяров.

Тееперь оба клуба гарантировали себе выход в плей-офф.

Следующий матч «Локомотив» проведет дома 25 февраля с ЦСКА, «Торпедо» — с «Трактором» (Челябинск).