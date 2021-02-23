Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Стоимость самой популярной криптовалюты в мире биткоин продолжает снижается. Об этом 23 февраля свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Так, по данным торгов, по состоянию на 16:04 мск биткоин подешевел сразу на более чем 10%, до $49,03 тыс.

21 февраля стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов снизилась более чем 11%, до $51,4 тыс.

Напомним, 16 февраля доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила корреспонденту ИА REGNUM, что активное энергопотребление для добычи биткоинов усиливает негативный эффект на экологию.

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