Илекский район, , 16:07 — REGNUM В Илекском районе Оренбургской области 23 февраля ввели режим ЧС муниципального характера. В остальных районах, где возникли проблемы с газоснабжением, объявлен режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Напомним, утром 23 февраля возле села Мухраново Илекского района произошло повреждение газопровода «Союз» диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа.

Газопровод предназначен для снабжения Илекского района, части Оренбургского района и Соль-Илецкого района, а также транспортировки газа в Казахстан. Подача газа в Казахстан приостановлена. По официальным данным, пять населенных пунктов в Новосергиевском районе остались без газоснабжения.

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