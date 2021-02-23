Брюссель, , 16:05 — REGNUM Европейская комиссия утвердила план действий по реализации нескольких программ в космической отрасли, включая создание системы космического интернета. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Представленный план должен повысить эффективность взаимодействия гражданской, военной и космической промышленности стран ЕС. Одной из целей этого плана станет создание защищённой системы спутникового интернета.

Также в ЕС планируют создать единую систему управления космическими аппаратами, которая позволит предотвратить инциденты на околоземной орбите в связи с ростом количества спутников и космического мусора. В настоящее время эта программа проходит стадию технико-экономического обоснования, после которой будут объявлены ожидаемые затраты.

«Этот план действий позволит реализовать систематический и методологический подход к взаимодействию этих трёх отраслей [гражданской, оборонной и космической]. Главная идея в том, чтобы новые решения могли многократно использоваться в нескольких сферах», — отметила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале Европейское космическое агентство объявило о первом за 11 лет наборе кандидатов в астронавты.

Читайте ранее в этом сюжете: Европейское космическое агентство набирает астронавтов впервые за 11 лет